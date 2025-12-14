Представители США прибудут в Берлин для переговоров с Зеленским по ключевым аспектам сотрудничества и поддержки безопасности Украины

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на издание Associated Press, передает RegioNews.

Представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф планируют встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Согласно данным источника, во время встречи стороны, вероятно, обсудят согласование позиций Украины и США относительно текущей ситуации и перспектив сотрудничества. В частности, внимание может быть сосредоточено на последних предложениях Украины по мирному плану, которые страна направила американской стороне.

Ожидается, что переговоры коснутся ключевых аспектов безопасности, экономической поддержки и дипломатических шагов в контексте текущего конфликта. Детали повестки дня уточняются.

Представители обеих стран отмечают важность диалога и совместного подхода к региональной стабильности и международной поддержке Украины.

Ранее сообщалось, министра армии США Дэна Дрисколла временно отстранили от участия в переговорах по военной помощи Украине по решению главы Пентагона Пита Гегсета.

Напомним, Дональд Трамп шокировал заявлением о том, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

