Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 13:05

Кушнер и Виткофф встретятся с Зеленским в Берлине: обсудят мирный план Украины

14 декабря 2025, 13:05
Представители США прибудут в Берлин для переговоров с Зеленским по ключевым аспектам сотрудничества и поддержки безопасности Украины

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, ссылаясь на издание Associated Press, передает RegioNews.

Представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф планируют встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Согласно данным источника, во время встречи стороны, вероятно, обсудят согласование позиций Украины и США относительно текущей ситуации и перспектив сотрудничества. В частности, внимание может быть сосредоточено на последних предложениях Украины по мирному плану, которые страна направила американской стороне.

Ожидается, что переговоры коснутся ключевых аспектов безопасности, экономической поддержки и дипломатических шагов в контексте текущего конфликта. Детали повестки дня уточняются.

Представители обеих стран отмечают важность диалога и совместного подхода к региональной стабильности и международной поддержке Украины.

Ранее сообщалось, министра армии США Дэна Дрисколла временно отстранили от участия в переговорах по военной помощи Украине по решению главы Пентагона Пита Гегсета.

Напомним, Дональд Трамп шокировал заявлением о том, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
