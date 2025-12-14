10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
14 декабря 2025, 11:59

Массовая стрельба на пляже Бонди-Бич в Сиднее: ранены по меньшей мере 6 человек

14 декабря 2025, 11:59
Фото: израильские СМИ
Массовая стрельба во время празднования Хануки в Сиднее вызвала панику среди тысяч людей на пляже Бонди-Бич

Об этом сообщает The Times, передает RegioNews.

В Сиднее штат Новый Южный Уэльс, Австралия вечером 14 декабря произошла массовая стрельба во время празднования первого дня Хануки на популярном пляже Бонди-Бич. Согласно данным полиции, несколько человек открыли огонь по толпе, из-за чего началась паника среди участников мероприятия и отдыхающих. После инцидента правоохранители задержали двоих подозреваемых, а операция по обеспечению безопасности в районе происшествия продолжается.

По предварительным сообщениям, стрельбу слышали около 18:45 местного времени, во время празднования еврейского праздника Хануки на открытой площадке и у пляжа собралось около 2 000 человек. О пострадавших и погибших данные еще уточняются, но местные медиа сообщают о многочисленных ранениях и, по крайней мере, шестерых госпитализированных с огнестрельными повреждениями.

На видеозаписях с места происшествия видно, как два человека в темной одежде стреляли из автоматического оружия, после чего начались крики и хаос, люди убегали и прятались, а некоторым раненым оказывали первую помощь прямо на земле. Полиция призвала общественность избегать района инцидента и следовать указаниям правоохранителей.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и другие чиновники выразили шок и осуждение инцидента. Они отметили важность общественной безопасности и необходимость поддержки пострадавших, а также заверили о продолжении тщательного расследования мотивов стрельбы.

Напомним, летом 2025 года на улице Защитников Украины в Житомире произошел теракт, в результате которого один мужчина погиб, а другой получил многочисленные ранения от взрыва, который устроили два 17-летних подростка, работавших на российских кураторов.

12 декабря 2025
