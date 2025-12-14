Фото: израильские СМИ

Массовая стрельба во время празднования Хануки в Сиднее вызвала панику среди тысяч людей на пляже Бонди-Бич

Об этом сообщает The Times, передает RegioNews.

В Сиднее штат Новый Южный Уэльс, Австралия вечером 14 декабря произошла массовая стрельба во время празднования первого дня Хануки на популярном пляже Бонди-Бич. Согласно данным полиции, несколько человек открыли огонь по толпе, из-за чего началась паника среди участников мероприятия и отдыхающих. После инцидента правоохранители задержали двоих подозреваемых, а операция по обеспечению безопасности в районе происшествия продолжается.

По предварительным сообщениям, стрельбу слышали около 18:45 местного времени, во время празднования еврейского праздника Хануки на открытой площадке и у пляжа собралось около 2 000 человек. О пострадавших и погибших данные еще уточняются, но местные медиа сообщают о многочисленных ранениях и, по крайней мере, шестерых госпитализированных с огнестрельными повреждениями.

На видеозаписях с места происшествия видно, как два человека в темной одежде стреляли из автоматического оружия, после чего начались крики и хаос, люди убегали и прятались, а некоторым раненым оказывали первую помощь прямо на земле. Полиция призвала общественность избегать района инцидента и следовать указаниям правоохранителей.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и другие чиновники выразили шок и осуждение инцидента. Они отметили важность общественной безопасности и необходимость поддержки пострадавших, а также заверили о продолжении тщательного расследования мотивов стрельбы.

