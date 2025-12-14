10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
14 декабря 2025, 11:30

Из-за российских ударов по Харькову и Купянскому району 5 человек получили ранения

14 декабря 2025, 11:30
Фото: Национальная полиция Украины
В течение суток российские войска нанесли удары по Харькову и окрестным районам, в результате чего пострадали пять мирных жителей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За последние сутки Харьковщина снова оказалась под обстрелами российских войск. Враг наносил удары по Харькову, а также Чугуевскому, Харьковскому и Купянскому районам, используя управляемую авиацию и различные типы беспилотных летательных аппаратов.

В результате ударов пострадали люди

В селе Заречное Старосалтовской громады в результате попадания беспилотника рядом с гражданским автомобилем пострадали два человека. Среди них 10-летняя девочка получила осколочное ранение, ее 34-летняя мать получила взрывные повреждения. Потерпевшие были госпитализированы.

Среди пострадавших – ребенок

В населенном пункте Старый Салтов из-за обстрелов за медицинской помощью обратилась 65-летняя женщина с острой стрессовой реакцией, также были повреждены окна, двери и балкон жилого дома. На территории села Цуповка мужчины 55 и 60 лет подверглись острой стрессовой реакции, однако от госпитализации отказались.

Полиция фиксирует последствия атак

Кроме того, в Купянском районе управляемая авиация попала по жилым домам, что повлекло за собой разрушения. Полиция Харьковщины продолжает документировать факты военных преступлений и напоминает гражданам, что желающие уехать из опасных районов могут обращаться за помощью по номеру 102.

Ранее сообщалось, российские войска нанесли удар по супермаркету АТБ на жилом массиве Пески в Запорожье, в результате чего по меньшей мере 4 человека получили ранения, а помещения магазина разрушены.

