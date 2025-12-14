10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
14 декабря 2025, 10:54

Россияне нанесли удар по супермаркету АТБ в Запорожье: ранены по меньшей мере 4 человека

14 декабря 2025, 10:54
Фото: Запорожская областная военная администрация
Утренний обстрел в Запорожье повредил супермаркет и жилой квартал, спасательные службы работают на месте происшествия

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Запорожье на жилом массиве Пески российские войска нанесли удар по супермаркету АТБ. Согласно предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие.

Ранее в ОВА сообщили, что утром выходного дня враг атаковал город. На место происшествия выехали чрезвычайные службы, устанавливают все последствия удара.

Инцидент произошел в жилом квартале, когда район был относительно людным. Власти призывают жителей находиться в безопасных местах, пока атака продолжается, и соблюдать правила безопасности.

Запорожская областная администрация подчеркнула, что жилые районы остаются под угрозой обстрелов. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

По уточненным данным, по меньшей мере 4 человека ранены в результате вражеской атаки на магазин. Помещения супермаркета разрушены, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, в ночь на 14 декабря Россия совершила очередную воздушную атаку, выпустив по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области и 138 ударных беспилотников разных типов из Орловской, Курской областей, Приморско-Ахтарской и оккупированного Крыма.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
