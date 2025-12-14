Фото: Запорожская областная военная администрация

Утренний обстрел в Запорожье повредил супермаркет и жилой квартал, спасательные службы работают на месте происшествия

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Запорожье на жилом массиве Пески российские войска нанесли удар по супермаркету АТБ. Согласно предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие.

Ранее в ОВА сообщили, что утром выходного дня враг атаковал город. На место происшествия выехали чрезвычайные службы, устанавливают все последствия удара.

Инцидент произошел в жилом квартале, когда район был относительно людным. Власти призывают жителей находиться в безопасных местах, пока атака продолжается, и соблюдать правила безопасности.

Запорожская областная администрация подчеркнула, что жилые районы остаются под угрозой обстрелов. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

По уточненным данным, по меньшей мере 4 человека ранены в результате вражеской атаки на магазин. Помещения супермаркета разрушены, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, в ночь на 14 декабря Россия совершила очередную воздушную атаку, выпустив по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области и 138 ударных беспилотников разных типов из Орловской, Курской областей, Приморско-Ахтарской и оккупированного Крыма.