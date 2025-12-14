Фото: 24tv/Олег Татаров

В ближайшие дни в Офисе Президента могут произойти кадровые изменения, связанные с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В ближайшее время из Офиса Президента Украины может быть уволен заместитель руководителя ОП Олег Татаров. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале, уточнив, что решение по кадровым изменениям в ведомстве обсуждается.

Согласно информации политика, Татаров занимал должность более пяти лет, что вызвало критику среди части общества. В последнее время он перестал пользоваться публичной поддержкой Президента, что, вероятно, повлияло на решение о возможном увольнении.

Ранее обсуждалось, что для смягчения ситуации Президент мог предложить альтернативную должность в Службе безопасности Украины. Однако, как сообщает Гончаренко, подходящего места для перевода не нашлось.

По данным источников, высока вероятность, что Олег Татаров продолжит службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Окончательное решение о его переводе или увольнении уточняется.

