10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 10:30

Рассматривается вопрос об увольнении заместителя руководителя ОП Олега Татарова

14 декабря 2025, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: 24tv/Олег Татаров
Читайте також
українською мовою

В ближайшие дни в Офисе Президента могут произойти кадровые изменения, связанные с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В ближайшее время из Офиса Президента Украины может быть уволен заместитель руководителя ОП Олег Татаров. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале, уточнив, что решение по кадровым изменениям в ведомстве обсуждается.

Согласно информации политика, Татаров занимал должность более пяти лет, что вызвало критику среди части общества. В последнее время он перестал пользоваться публичной поддержкой Президента, что, вероятно, повлияло на решение о возможном увольнении.

Ранее обсуждалось, что для смягчения ситуации Президент мог предложить альтернативную должность в Службе безопасности Украины. Однако, как сообщает Гончаренко, подходящего места для перевода не нашлось.

По данным источников, высока вероятность, что Олег Татаров продолжит службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Окончательное решение о его переводе или увольнении уточняется.

Ранее сообщалось, правительство Украины утвердило программу единовременных выплат в случае гибели или ранения журналистов при выполнении профессиональных обязанностей, предусмотренную в госбюджете на 2026 год через Госкомтелерадио.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Олег Татаров Офис президента кадровые решения Алексей Гончаренко увольнение ГУР политика
Высокопоставленного чиновника США отстранили от переговоров по Украине
12 декабря 2025, 17:52
Зеленский отправляется в Берлин для переговоров о прекращении огня в Украине
12 декабря 2025, 16:09
Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей
12 декабря 2025, 14:58
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Сумщина попрощалась с полицейским Артемом Щербаком, погибшим в Донецкой области
14 декабря 2025, 12:45
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
14 декабря 2025, 12:15
Массовая стрельба на пляже Бонди-Бич в Сиднее: ранены по меньшей мере 6 человек
14 декабря 2025, 11:59
Из-за российских ударов по Харькову и Купянскому району 5 человек получили ранения
14 декабря 2025, 11:30
Россияне нанесли удар по супермаркету АТБ в Запорожье: ранены по меньшей мере 4 человека
14 декабря 2025, 10:54
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 10:00
В ночь на 14 декабря РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 138 БПЛА
14 декабря 2025, 09:30
Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: последствия обстрелов
14 декабря 2025, 08:59
Системная ложь как стиль российской политики
13 декабря 2025, 20:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »