Народная депутат Марьяна Безугла резко раскритиковала руководителя Офиса президента Андрея Ермака, обвинив его в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны

Об этом Безуглая заявила в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию, связанную с так называемыми "пленками Миндича", передает RegioNews.

"Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует президента, - и использует их для собственного усиления", - написала депутат.

Среди таких лиц Безуглая вспомнила нардепа от Европейской Солидарности Алексея Гончаренко, Александру Устинову из Голоса, издание Украинская правда и ряд других медиа и антикоррупционеров.

По мнению Безуглой, Ермак якобы стремится устранить руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которых она назвала "основными конкурентами за влияние на президента".

Депутат также обвинила главу ОП в попытке ослабить позиции Зеленского из-за закона о независимости НАБУ, который, по ее словам, "увеличивает зависимость президента от Ермака".

"ОП нереформированный, разум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский создает ужас в ВСУ, а парламент и Кабмин сведены в офисы регистрации решений", - заявила Безугла.

Она предложила президенту:

уволить Ермака;

оставить Буданова;

отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского;

"встряхнуть" парламент и правительство;

создать новую коалицию с перезапуском ключевых комитетов.

Безуглая назвала это "минимумом, который нужно сделать уже сейчас", подчеркнув, что "субъектная Украина не нужна ни РФ, ни США, ни Европе, ни миру".

"Андрей Борисович, извините, но не могу видеть ваши подробности, особенно те, что направлены на ослабление президента, и молчать дальше", - обратилась депутат непосредственно к Ермаку.

Ранее Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики и анонсировал очищение и перезагрузку украинских властей.