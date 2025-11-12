14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 18:58

Безуглая призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича"

12 ноября 2025, 18:58
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Народная депутат Марьяна Безугла резко раскритиковала руководителя Офиса президента Андрея Ермака, обвинив его в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны

Об этом Безуглая заявила в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию, связанную с так называемыми "пленками Миндича", передает RegioNews.

"Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует президента, - и использует их для собственного усиления", - написала депутат.

Среди таких лиц Безуглая вспомнила нардепа от Европейской Солидарности Алексея Гончаренко, Александру Устинову из Голоса, издание Украинская правда и ряд других медиа и антикоррупционеров.

По мнению Безуглой, Ермак якобы стремится устранить руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которых она назвала "основными конкурентами за влияние на президента".

Депутат также обвинила главу ОП в попытке ослабить позиции Зеленского из-за закона о независимости НАБУ, который, по ее словам, "увеличивает зависимость президента от Ермака".

"ОП нереформированный, разум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский создает ужас в ВСУ, а парламент и Кабмин сведены в офисы регистрации решений", - заявила Безугла.

Она предложила президенту:

  • уволить Ермака;
  • оставить Буданова;
  • отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского;
  • "встряхнуть" парламент и правительство;
  • создать новую коалицию с перезапуском ключевых комитетов.

Безуглая назвала это "минимумом, который нужно сделать уже сейчас", подчеркнув, что "субъектная Украина не нужна ни РФ, ни США, ни Европе, ни миру".

"Андрей Борисович, извините, но не могу видеть ваши подробности, особенно те, что направлены на ослабление президента, и молчать дальше", - обратилась депутат непосредственно к Ермаку.

Ранее Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики и анонсировал очищение и перезагрузку украинских властей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Безуглая Марьяна Владимировна
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Чернигове женщину обманули более чем на 73 тысячи гривен: в чем опасность "легкого заработка"
12 ноября 2025, 19:44
Суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Бородянке Киевской области
12 ноября 2025, 19:28
На трассе Киев – Чоп произошло ДТП: перекрыта одна полоса движения
12 ноября 2025, 19:07
Суд взял под стражу Лесю Устименко по делу о хищении Энергоатома
12 ноября 2025, 19:00
На Днепропетровщине россияне обстреляли несколько громад: тяжело ранен 56-летний мужчина
12 ноября 2025, 18:48
Отключение света 13 ноября: в Укрэнерго объявили графики ограничений
12 ноября 2025, 18:45
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта
12 ноября 2025, 18:38
Устал и умоляет расторжение брака: в Ровенской области мужчина подал в суд, чтобы развестись
12 ноября 2025, 18:22
На Хмельнитчине осудили военнослужащего, который нетрезвый сбил велосипедиста
12 ноября 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Все блоги »