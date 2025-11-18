09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2025, 10:41

"Міндічгейт" у владі: Зеленському радять звільнити Єрмака – УП

18 листопада 2025, 10:41
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Ключові представники влади, наближені до президента Володимира Зеленського, радять йому розглянути відставку глави Офісу Президента Андрія Єрмака після оприлюднення резонансного розслідування НАБУ "Мідас" 

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел, протягом останнього тижня Зеленський провів низку зустрічей із ключовими фігурами владної команди, щоб знайти рішення для стабілізації ситуації після розслідування про корупцію в енергетичному секторі. Серед учасників зустрічей були прем'єрка Свириденко, віце-прем'єр Михайло Федоров, керівник ГУР Кирило Буданов та інші.

"Як переконують УП люди, знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу Президента Андрія Єрмака", – зазначають джерела.

Тим часом, у фракції "Слуга народу" серед депутатів сформувалася група, яка погрожує виходом із фракції, якщо Єрмак не буде звільнений. За словами співрозмовників, ініціатива виходить від тандему "Арахамія-Гетманцев" у союзі з ліберальним крилом СН.

Як відомо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба"

Раніше нардепка Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча". Вона звинуватила очільника Офісу в "узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни.

Нагадаємо, в інтерв'ю закордонним ЗМІ Андрій Єрмак заявив, що деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна звільнення Офіс президента Зеленський Володимир Андрій Єрмак плівки Міндіча Міндічгейт корупційний скандал корупція
Суд продовжить обрання запобіжного заходу Чернишову 18 листопада
18 листопада 2025, 07:25
Підозрюваний у "справі Енергоатому" Басов оскаржує рішення щодо тримання під вартою та заставу 40 млн грн
17 листопада 2025, 21:05
Железняк: Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує як "Алі-Баба"
17 листопада 2025, 10:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Електронні цигарки vs Галущенко. Що потрібно знати про очищення від корупції
18 листопада 2025, 10:50
На Миколаївщині знешкодили ще одну міну поблизу місця, де підірвався трактор
18 листопада 2025, 10:31
На Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик: серед чотирьох постраждалих – дитина
18 листопада 2025, 10:20
Фасував і продавав психотропи: у Рівному затримали наркодилера
18 листопада 2025, 10:13
РФ вдарила по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго
18 листопада 2025, 09:58
На Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка: поліція встановлює особу загиблого
18 листопада 2025, 09:47
Російські удари по Харківщині: загинула дівчина, постраждали 11 людей
18 листопада 2025, 09:44
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
18 листопада 2025, 09:28
У Києві затримали чоловіка, який за $25 тис. "працевлаштовував" до спецслужби
18 листопада 2025, 09:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »