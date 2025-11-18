"Міндічгейт" у владі: Зеленському радять звільнити Єрмака – УП

Фото: соцмережі

Ключові представники влади, наближені до президента Володимира Зеленського, радять йому розглянути відставку глави Офісу Президента Андрія Єрмака після оприлюднення резонансного розслідування НАБУ "Мідас"

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел, протягом останнього тижня Зеленський провів низку зустрічей із ключовими фігурами владної команди, щоб знайти рішення для стабілізації ситуації після розслідування про корупцію в енергетичному секторі. Серед учасників зустрічей були прем'єрка Свириденко, віце-прем'єр Михайло Федоров, керівник ГУР Кирило Буданов та інші.

"Як переконують УП люди, знайомі з ходом розмов на тих зустрічах, більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі, не змовляючись, радили замінити главу Офісу Президента Андрія Єрмака", – зазначають джерела.

Тим часом, у фракції "Слуга народу" серед депутатів сформувалася група, яка погрожує виходом із фракції, якщо Єрмак не буде звільнений. За словами співрозмовників, ініціатива виходить від тандему "Арахамія-Гетманцев" у союзі з ліберальним крилом СН.

Як відомо, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба"

Раніше нардепка Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча". Вона звинуватила очільника Офісу в "узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни.

Нагадаємо, в інтерв'ю закордонним ЗМІ Андрій Єрмак заявив, що деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва.

