Фото из открытых источников

Недавно в СМИ стали распространять сообщения, что Рустем Умеров не планирует возвращаться в Украину вроде бы из-за того, что "подозреваемый по масштабному коррупционному делу Тимур Миндич оказал на него влияние". При этом в СНБО заявили, что на самом деле это запланированная официальная командировка

Об этом сообщает ZN.UA, передает RegioNews.

В то же время журналисты со ссылкой на собственные источники заявили, что ни турецкая сторона, ни даже российская не знают ни о каких переговорах. Хотя отмечается, что информация вызвала ажиотаж среди находящихся в плену родственников военных.

"Одно мы знаем точно – после Турции Умеров улетел в США искать гарантий для себя, поскольку внутренним гарантиям не доверяет, учитывая три дела против эксвицеппремьера Чернышева", - пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

При этом в Центре противодействия Дезинформации заявили, что информация, что секретарь СНБО не планирует возвращаться в Украину, не соответствует действительности.

"Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Впоследствии сообщалось, что заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября прокурор САП заявил, что в 2025 году Миндич якобы оказал влияние на эксминистра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны. Позже Рустем Умеров опроверг эти заявления, отметив, что встречался с Миндичем, но только в связи с контрактом на бронежилеты. По словам секретаря СНБО, контракт в итоге был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один товар не был поставлен.