18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 22:55

Командировка Умерова в США: ни о каких переговорах ни одна из сторон не знает - СМИ

17 ноября 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недавно в СМИ стали распространять сообщения, что Рустем Умеров не планирует возвращаться в Украину вроде бы из-за того, что "подозреваемый по масштабному коррупционному делу Тимур Миндич оказал на него влияние". При этом в СНБО заявили, что на самом деле это запланированная официальная командировка

Об этом сообщает ZN.UA, передает RegioNews.

В то же время журналисты со ссылкой на собственные источники заявили, что ни турецкая сторона, ни даже российская не знают ни о каких переговорах. Хотя отмечается, что информация вызвала ажиотаж среди находящихся в плену родственников военных.

"Одно мы знаем точно – после Турции Умеров улетел в США искать гарантий для себя, поскольку внутренним гарантиям не доверяет, учитывая три дела против эксвицеппремьера Чернышева", - пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

При этом в Центре противодействия Дезинформации заявили, что информация, что секретарь СНБО не планирует возвращаться в Украину, не соответствует действительности.

"Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Впоследствии сообщалось, что заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября прокурор САП заявил, что в 2025 году Миндич якобы оказал влияние на эксминистра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны. Позже Рустем Умеров опроверг эти заявления, отметив, что встречался с Миндичем, но только в связи с контрактом на бронежилеты. По словам секретаря СНБО, контракт в итоге был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни один товар не был поставлен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Умеров Рустем Тимур Миндич расследование
Стало известно, когда Умеров вернется в Украину
17 ноября 2025, 18:58
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Как в Украине подорожали фрукты за последнюю неделю: на что цены выросли, а на что упали
17 ноября 2025, 23:50
Как в Украине выросли цены на продукты за неделю: что подорожало больше, а что меньше
17 ноября 2025, 23:30
Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году
17 ноября 2025, 22:01
На оккупированных территориях Запорожья дети отравились в кафе – что известно
17 ноября 2025, 21:55
В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего
17 ноября 2025, 21:44
В Полтаве женщина распространяла информацию о ТЦК: как ее наказали
17 ноября 2025, 21:35
Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25
Подозреваемый по "делу Энергоатома" Басов обжалует решение о содержании под стражей и залог в 40 млн грн
17 ноября 2025, 21:05
В Херсонской области фермер обнаружил обломки беспилотника: взрывотехники ликвидировали опасные боеприпасы
17 ноября 2025, 20:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »