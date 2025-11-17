18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
17 листопада 2025, 22:55

Відрядження Умєрова в США: про жодні переговори жодна зі сторін не знає - ЗМІ

17 листопада 2025, 22:55
Фото з відкритих джерел
Нещодавно в ЗМІ стали розповсюджувати повідомлення, що Рустем Умєров не планує повертатися в Україну начебто через те, що "підозрюваний у масштабній корупційній справі Тімур Міндіч мав на нього вплив". При цьому в РНБО заявили, що насправді це заплановане офіційне відрядження

Про це повідомляє ZN.UA, передає RegioNews.

Водночас журналісти з посиланням на власні джерела заявили, що ані турецька сторона, ані навіть російська не знають про жодні переговори. Хоча зазначається, що інформація викликала ажіотаж серед родичів військових, які знаходяться в полоні.

"Одне ми знаємо точно – після Туреччини Умєров полетів до США шукати гарантій для себе, оскільки внутрішнім гарантіям не довіряє, з огляду на три справи проти ексвіцепрем'єра Чернишова", - пишуть ЗМІ з посиланням на власні джерела.

При цьому в Центрі протидії Дезінформації заявили, що інформація про те, що секретар РНБО не планує повертатися до України не відповідає дійсності.

"Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України", - йдеться в повідомлені.

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

Згодом повідомлялось, що засіданні у Вищому антикорупційному суді 11 листопада прокурор САП заявив, що у 2025 році Міндіч нібито мав вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та на сферу оборони. Пізніше Рустем Умєров спростував ці заяви, зазначивши, що зустрічався з Міндічем, але лише у зв’язку з контрактом на бронежилети. За словами секретаря РНБО, контракт у підсумку було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жоден товар поставлено не було.

Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
11 листопада 2025
