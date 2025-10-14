Еще одно дело против эксмера Ирпеня: суд назначил залог в 300 тысяч гривен

Фото: из открытых источников

О решении суда Маркушин сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он заявил, что дело против него политически мотивировано и "сшито" по заказу местных застройщиков.

По данным "Суспільного", мера пресечения касалась дела, связанного со "списанием" недвижимого имущества в пользу помощницы. Расследование установило, что в 2019 году Маркушин, занимавший тогда должность заместителя городского головы Ирпеня, организовал незаконное присвоение коммунального земельного участка и здания бойлерного в центральной части города.

Как известно, это уже второе дело, в котором фигурирует Маркушин.

Детали предварительного дела

24 января Печерский суд Киева направил мэра Ирпеня под стражу с возможностью внести залог 30 миллионов гривен. Дело связано с выездом чиновника за границу, где он находился с 24 по 30 августа 2024 года. По данным правоохранителей, он якобы ехал увидеть сына, а не с помощью военных.

Сам Александр Маркушин подчеркнул, что он ехал всего на несколько дней с разрешения КОВА и привез дроны военным.

По его словам, областная полиция смотрела на это дело несколько месяцев, а затем ДБР "нарисовала" ему подозрение. По мнению Маркушина, это заказное дело. Он также добавил, что он – единственный опекун своего сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов.

В начале февраля суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня. Его поместили под домашний арест.

В марте Апелляционный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина до 23 апреля.

В апреле чиновнику сменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 29 июля Ирпенский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Маркушина. Решение поддержало большинство депутатов. Сам Маркушин назвал отстранение от должности "оккупацией" Ирпеня.