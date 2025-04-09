Суд смягчил условия ареста для ирпенского городского головы

фото: из открытых источников

Об этом сообщил Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Отмечается, что 8 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты на решение следователя судьи Печерского районного суда Киева от 19 марта 2025 года, которым подозреваемому Маркушину была продлена мера пресечения в виде круглосуточного.

По результатам рассмотрения апелляции, жалоба адвоката частично удовлетворена.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 23 апреля 2025 года.

Маркушину запрещено покидать место жительства по определенному адресу с 23:00 до 06:00 на следующий день. За исключением случаев получения медицинской помощи или необходимости пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги.

Дело Александра Маркушина: что известно

24 января Печерский суд Киева отправил мэра Ирпеня под стражу с возможностью внести залог 30 миллионов гривен. Дело связано с выездом чиновника за границу, где он находился с 24 по 30 августа 2024 года. По данным правоохранителей, он якобы ехал увидеть сына, а не с помощью военных.

Сам Александр Маркушин подчеркнул, что он ехал всего на несколько дней с разрешения КОВА и привез дроны военным.

По его словам, областная полиция смотрела на это дело несколько месяцев, а затем ДБР "нарисовала" ему подозрение. По мнению Маркушина, это заказное дело. Он также добавил, что он – единственный опекун своего сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов.

В начале февраля суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня. Его поместили под домашний арест.

В марте Апелляционный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина до 23 апреля.