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20 марта 2025, 10:53

Мэру Ирпеня Маркушину продлили домашний арест

20 марта 2025, 10:53
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фото: Facebook/markushinoleksa
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Апелляционный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина до 23 апреля. Его подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Адвокат Павел Гончаренко объяснил, что Маркушина обвиняют в незаконном пересечении границы, хотя инкриминируют статью "незаконную переправку лица по предварительной группе лиц".

Среди рисков, которые указал прокурор, остается укрывательство, влияние на свидетелей, устойчивые связи во власти и правоохранительных органах.

Сам Маркушин назвал это решение ангажированным. Адвокат подозреваемого рассказал, что сторона защиты на решение суда планирует подавать апелляционную жалобу.

Что известно о деле Александра Маркушина?

24 января Печерский суд Киева направил мэра Ирпеня под стражу с возможностью внести залог 30 миллионов гривен. Дело связано с выездом чиновника за границу, где он находился с 24 по 30 августа 2024 года. По данным правоохранителей, он якобы ехал увидеть сына, а не с помощью военных.

Сам Александр Маркушин подчеркнул, что он ехал всего на несколько дней с разрешения КОВА и привез дроны военным.

По его словам, областная полиция смотрела на это дело несколько месяцев, а затем ДБР "нарисовала" ему подозрение. По мнению Маркушина, это заказное дело. Он также добавил, что он – единственный опекун своего сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов.

В начале февраля суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня. Его поместили под домашний арест.

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