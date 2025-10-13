В Киевской области задержали правоохранителя, который за 10 000 долларов "крышевал" наркобизнес

фото: ГБР

Мужчины, которые занимались наркобизнесом в Киевской области, предложили правоохранителю прикрывать их деятельность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, за свои "услуги" страж порядка захотел 10 000 долларов.

Взяточника задержали. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, пособничестве в незаконном посеве и незаконном выращивании конопли, совершенной по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 3).

За совершенное правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в августе в Киевской области разоблачили "бизнесменов", торговавших наркотиками. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.