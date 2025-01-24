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24 января 2025, 18:34

Мэр Ирпеня взят под стражу с возможностью залога в 30 млн грн

24 января 2025, 18:34
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фото: Суспільне/Дарья Григоренко
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Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта мэра Ирпеня Александра Маркушина с возможностью внести залог 30 млн гривен. Также он отстранен от работы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Дело связано с выездом главы Ирпеня за границу. Он находился там с 24 августа по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью для военных, а увидеть своего 2-летнего сына.

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ДБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано" и заказная от моих оппонентов", - сказал Маркушин на заседании.

Он добавил, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла спустя месяц после родов. На тот момент мужчина не видел ребенка полгода, как его вывезли за границу после начала боевых действий в регионе.

По словам прокурора, Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за границей.

В то же время адвокат должностного лица считает, что подозрение необоснованно. Маркушин подчеркнул, что "будет обжаловать это незаконное решение".

Справка:

Александр Григорьевич Маркушин – украинский политик.

Родился 13 апреля 1980 года в Ирпене, живет там же, имеет двоих сыновей.

В 1997 году окончил Ирпенскую общеобразовательную школу №2, после чего окончил факультет "городское строительство и хозяйство" Киевского национального университета строительства и архитектуры. Также юридический факультет Национального университета государственной фискальной службы Украины.

В 2020 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, где получил диплом магистра по специальности "Публичное управление и администрирование".

С 20 ноября 2020 года Александр Маркушин занимает должность городского головы Ирпеня.

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