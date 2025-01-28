Фото: Александр Маркушин

Мэра отстранили от должности на время расследования его выезда за границу в 2022 году

Об этом сообщил Александр Маркушин, передает RegioNews.

Мэр Ирпеня заявил, что Печерский районный суд в рамках уголовного производства отстранил его от должности городского головы. При этом сам Александр Маркушин заявил, что уже второй раз стал свидетелем преступления продажных судей.

"Судья Печерского районного суда Светлана Гречана после многочасового судебного заседания, рассмотрения каждого доказательства и уничтоженного обвинения моими адвокатами решила отстранить меня от управления Ирпенской общиной на время расследования моего выезда за границу в 2022 году", - говорит чиновник.

Он подчеркнул, что это не просто личная атака против него, а репрессия местного самоуправления. По его словам, судья не слушала адвокатов, тянула время, а впоследствии - назвала решение, которое "спустили сверху".

"Мы обязательно обжалуем это незаконное решение в ближайшее время в апелляции. Искренне надеюсь, что судьи апелляционной инстанции не станут продавать себя и принципы правосудия за грязные деньги", – заявил Александр Маркушин.

Напомним, что недавно стало известно, что Печерский суд Киева отправил мэра Ирпеня под стражу с возможностью внести залог 30 миллионов гривен. Дело связано с выездом чиновника за границу, где он находился с 24 по 30 августа 2024 года. По данным правоохранителей, он якобы ехал увидеть сына, а не с помощью военных.

Сам Александр Маркушин подчеркнул, что он ехал всего на несколько дней с разрешения КОВА и привез дроны военным. По его словам, областная полиция смотрела на это дело несколько месяцев, а затем ДБР "нарисовала" ему подозрение. По мнению Маркушина, это заказное дело. Он также добавил, что он – единственный опекун своего сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов.