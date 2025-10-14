Ще одна справа проти ексмера Ірпеня: суд призначив заставу у 300 тисяч гривень

Фото: з відкритих джерел

Про рішення суду Маркушин повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що справа проти нього є політично вмотивованою та "зшита" на замовлення місцевих забудовників.

За даними "Суспільного", запобіжний захід стосувався справи, пов'язаної зі "списанням" нерухомого майна на користь помічниці. Розслідування встановило, що у 2019 році Маркушин, який тоді обіймав посаду заступника міського голови Ірпеня, організував незаконне привласнення комунальної земельної ділянки та будівлі бойлерної в центральній частині міста.

Як відомо, це вже друга справа, у якій фігурує Маркушин.

Деталі попередньої справи

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

У березні Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня.

У квітня посадовцю змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 29 липня Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Рішення підтримала більшість депутатів. Сам Маркушин назвав відсторонення з посади "окупацією" Ірпеня.