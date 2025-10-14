11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 12:15

Ще одна справа проти ексмера Ірпеня: суд призначив заставу у 300 тисяч гривень

14 жовтня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Святошинський районний суд Києва визначив запобіжний захід колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину у вигляді застави розміром 300 тисяч гривень

Про рішення суду Маркушин повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що справа проти нього є політично вмотивованою та "зшита" на замовлення місцевих забудовників.

За даними "Суспільного", запобіжний захід стосувався справи, пов'язаної зі "списанням" нерухомого майна на користь помічниці. Розслідування встановило, що у 2019 році Маркушин, який тоді обіймав посаду заступника міського голови Ірпеня, організував незаконне привласнення комунальної земельної ділянки та будівлі бойлерної в центральній частині міста.

Як відомо, це вже друга справа, у якій фігурує Маркушин.

Деталі попередньої справи

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

У березні Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня.

У квітня посадовцю змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 29 липня Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Рішення підтримала більшість депутатів. Сам Маркушин назвав відсторонення з посади "окупацією" Ірпеня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Ірпінь Київська область запобіжний захід Олександр Маркушин
На Київщині затримали правоохоронця, який за 10 000 доларів "кришував" наркобізнес
13 жовтня 2025, 17:11
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Тернопільському ТЦК заявили, що залучають бойові підрозділи до оповіщення громадян
14 жовтня 2025, 14:44
На Одещині військовий намагався перевести чоловіка за кордон
14 жовтня 2025, 14:35
У мережі показали жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих
14 жовтня 2025, 14:12
Які фари кращі — галогенні чи ксенонові
14 жовтня 2025, 14:06
Росія зруйнувала або пошкодила 17% українських шкіл і дитячих садків
14 жовтня 2025, 13:40
8500 євро за похід до Румунії: на Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
14 жовтня 2025, 13:29
На Одещині начальник ТЦК "допомагав" уникнути мобілізації за $2000
14 жовтня 2025, 13:16
В Україні різко подорожчали популярні продукти
14 жовтня 2025, 12:59
На Дніпропетровщині засудили адміністратора Telegram-каналу для ухилянтів
14 жовтня 2025, 12:55
На Прикарпатті посадовці міграційної служби вимагали з іноземців 5500 доларів за продовження строку перебування в Україні
14 жовтня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »