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29 июля 2025, 15:28

В Ирпене смена власти: горсовет отстранил Маркушина от должности

29 июля 2025, 15:28
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фото: irpin.online
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Во вторник, 29 июля, Ирпенский городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Маркушина. Решение поддержало большинство депутатов. Сам Маркушин назвал отстранение от должности "оккупацией" Ирпеня

Об этом сообщает "Суспильне", передает RegioNews.

Около полугода должностное лицо было отстранено постановлением Печерского районного суда Киева в рамках расследования, проводимого Государственным бюро расследований.

Перед сессией Маркушин заявил, что депутаты пытаются "рейдерски захватить власть в Ирпене" и передать полномочия городского головы секретарю горсовета.

Согласно действующему законодательству, в случае отстранения или выражения недоверия городскому голове его обязанности исполняет секретарь совета.

Сейчас эту функцию взяла на себя секретарь горсовета Анжела Макеева. Ее кандидатуру поддержали 29 депутатов, один выступил против, еще один воздержался.

Макеева заявила, что решение было принято для обеспечения стабильной работы города.

Позиция Маркушина

В комментарии журналистам Александр Маркушин отверг все обвинения. По его словам, решение горсовета – это политическое давление, а причиной отстранения назвал борьбу против незаконного строительства в рекреационных зонах.

"Чтобы выразить недоверие городскому голове, должно быть серьезное правонарушение: госизмена или приговор суда. Этого не было. Причины не озвучили. На самом деле это застройщик Карплюк покупает депутатов, а часть из них запугали", - заявил Маркушин.

Он сообщил, что будет обжаловать решение горсовета в суде и будет обращаться к Президенту Украины.

Дело Александра Маркушина: что известно

24 января Печерский суд Киева направил мэра Ирпеня под стражу с возможностью внести залог 30 миллионов гривен. Дело связано с выездом чиновника за границу, где он находился с 24 по 30 августа 2024 года. По данным правоохранителей, он якобы ехал увидеть сына, а не с помощью военных.

Сам Александр Маркушин подчеркнул, что он ехал всего на несколько дней с разрешения КОВА и привез дроны военным.

По его словам, областная полиция смотрела на это дело несколько месяцев, а затем ДБР "нарисовала" ему подозрение. По мнению Маркушина, это заказное дело. Он также добавил, что он – единственный опекун своего сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов.

В начале февраля суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня. Его поместили под домашний арест.

В марте Апелляционный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина до 23 апреля.

В апреле должностному лицу сменили круглосуточный домашний арест на ночной.

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Ирпень мер горсовет Киевская область должность секретарь депутаты Александр Маркушин
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