Мэра Ирпеня Маркушина поместили под домашний арест
Суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня Александру Маркушину. Его поместили под домашний арест
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.
Согласно решению суда, глава города будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Маркушин был освобожден из-под стражи в зале суда.
Как известно, правоохранители подозревают Маркушина в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.
Напомним, в Киеве будут судить экс-чиновника из Киевзеленстроя. Он обвиняется в хищении на ремонте парка в столице. Эксперты подсчитали, что он нанес ущерб столичной общине на сумму 200 тысяч гривен.
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