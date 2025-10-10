Фото: Нацполиция

В Киевской области объявили о подозрении врачу-травматологу. Он согласился за взятку "помочь" во избежании мобилизации

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В городе Белая Церковь врач-травматолог получил подозрение. Он согласился за 12 тысяч долларов "помочь" мужчине установить группу инвалидность. Таким образом, мужчина мог бы стать непригодным к военной службе.

Медика задержали после получения первых 5 тысяч долларов. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.