Те же люди – новые должности: нардеп рассказал о масштабной перестановке в правительстве

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Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал предварительный состав нового правительства Украины, которое, по его словам, больше напоминает "правительство вторых номеров" или "большую кровать-передвижение", чем настоящую смену команды. Вместо новых лиц происходит масштабная ротация должностей между уже знакомыми чиновниками

Об этом он написал у себя в Телеграмм-канале, передает RegioNews .

Ожидается, что Денис Шмигаль покинет пост премьера и станет министром обороны. На его место назначат Юлию Свириденко , нынешнюю первую вице-премьер. Михаил Федоров получит должность первого вице-премьера и вице-премьера по цифровизации. Алексей Кулеба будет отвечать за восстановление, а Алексей Соболев возглавит новое объединенное министерство, включающее экономику, аграрную политику и экологию.

Среди других изменений Тарас Качка станет новым вице-премьером по евроинтеграции вместо Ольги Стефанишиной , которая, вероятно, станет послом в ЕС. Виталий Коваль вернется во главе Фонда госимущества, а Герман Сметанин потеряет должность – его министерство присоединят к Минобороне.

Сохранят свои должности Сергей Марченко (Минфин), Виктор Ляшко (МОЗ), Наталья Калмыкова (министр по делам ветеранов) и Игорь Клименко (МВД).

Замены также произойдут в Минсоцполитике, Минэнерго, Минкульте и Министерстве образования. Большинство министров не меняются, новых лиц в составе правительства практически нет.

Железняк иронически назвал эту ротацию "игрой вокруг стульев" - мол, правительство не обновляется, а только перетасовывается в пределах старой команды. Он предлагает называть это не "новая кровь", а "последняя кровь".

Напомним, накануне Зеленский предложил первой вице-премьер-министерке – министерке экономики Юлии Свириденко стать новой главой Кабинета Министров.

Раньше мы рассказывали подробно о будущей главе Кабмина.

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