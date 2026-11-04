В Кировоградской области мужчину приговорили к 12 годам за убийство знакомого в ставку

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Жителя Малой Виски Кировоградской области приговорили к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство мужчины. Во время конфликта обвиняемый избил потерпевшего, который после этого не мог самостоятельно передвигаться, а затем затащил его в пруд и оставил в воде

Об этом сообщили в Новоукраинской окружной прокуратуре, передает RegioNews .

Прокуроры доказали в суде, что произошедшее произошло в августе 2017 года. Тогда обвиняемый отдыхал вместе с компанией на берегу пруда в Малом Выске. При совместном употреблении алкоголя одного из присутствующих избили, в том числе и будущий обвиняемый.

От полученных ударов потерпевший упал на землю и не мог самостоятельно передвигаться.

Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, обвиняемый потащил его за одежду к водоему, по дороге продолжая избивать. После этого бросил потерпевшего в воду и оставил, хотя отдавал себе отчет, что тот не сможет самостоятельно спастись.

В результате мужчина утонул.

Крепостной районный суд Кропивницкого признал жителя Малой Виски виновным в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 12 лет лишения свободы. Именно такое наказание требовал прокурор.

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