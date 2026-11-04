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04 ноября 2026, 22:40

В Харьковской области мужчина с топором напал на водителя

04 ноября 2026, 22:40
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области задержали мужчину. Он напал на водителя грузовика с топором

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, это произошло возле одного из магазинов. 61-летний мужчина подъехал на авто с топором к водителю грузовика. После этого он начал ссору. В частности, злоумышленник ударил потерпевшего обухом топора по голове, толкал и наносил удары.

Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека. Злоумышленник был задержан.

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