В Харьковской области мужчина с топором напал на водителя
В Харьковской области задержали мужчину. Он напал на водителя грузовика с топором
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, это произошло возле одного из магазинов. 61-летний мужчина подъехал на авто с топором к водителю грузовика. После этого он начал ссору. В частности, злоумышленник ударил потерпевшего обухом топора по голове, толкал и наносил удары.
Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека. Злоумышленник был задержан.
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