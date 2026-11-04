В Харьковской области мужчина с топором напал на водителя

Фото: Нацполиция

В Харьковской области задержали мужчину. Он напал на водителя грузовика с топором

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, это произошло возле одного из магазинов. 61-летний мужчина подъехал на авто с топором к водителю грузовика. После этого он начал ссору. В частности, злоумышленник ударил потерпевшего обухом топора по голове, толкал и наносил удары.



Мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека. Злоумышленник был задержан.