Внука попала в ДТП: в Полтавской области пенсионерка отдала аферистам все деньги

Фото: Нацполиция

Жительница Кременчуга стала жертвой мошенничества. Аферисты выманили у нее деньги, нажав на ее заботу о внучке

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

69-летняя женщина получила звонок от незнакомца. Он сообщил, что якобы ее внучка попала в ДТП и нуждается в срочной операции. Женщина доверилась мошеннику, а затем передала через "курьера" свои сбережения в валюте.

Теперь стало известно, что злоумышленник был задержан. Это оказался 21-летний парень. В настоящее время ему избрали меру пресечения.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.