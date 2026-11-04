Внука попала в ДТП: в Полтавской области пенсионерка отдала аферистам все деньги
Жительница Кременчуга стала жертвой мошенничества. Аферисты выманили у нее деньги, нажав на ее заботу о внучке
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
69-летняя женщина получила звонок от незнакомца. Он сообщил, что якобы ее внучка попала в ДТП и нуждается в срочной операции. Женщина доверилась мошеннику, а затем передала через "курьера" свои сбережения в валюте.
Теперь стало известно, что злоумышленник был задержан. Это оказался 21-летний парень. В настоящее время ему избрали меру пресечения.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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