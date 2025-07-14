фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу", – написал Зеленский.

Он также сообщил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк говорил о возможных изменениях в правительстве.

Потом появлялась информация, что эти кадровые ротации могут состояться 15 июля. А потом вроде бы, что обновление Кабмина переносится на август.

В политических кругах давно обсуждали кандидатуру министерши экономики Юлии Свириденко на пост премьер-министра.

Кроме того, народная депутат Марьяна Безугла сообщила о возможных кадровых ротациях в секторе обороны.

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