"Замена SIM-карты": на Буковине аферисты выманили у людей полмиллиона

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

65-летний местный житель получил звонок. Незнакомец убедил ее, что ей нужно заменить SIM-карту и узнал у женщины все ее данные. Впоследствии аферисты получили доступ к банковскому счету и украли оттуда более 120 тысяч гривен.

39-летняя жительница Черновцов разместила объявление о продаже самоката на одной из интернет-платформ. С ней связался потенциальный покупатель и направил фишинговую ссылку для якобы успешного перечисления средств. Женщина перешла по ссылке, ввела свои данные, после чего с ее карты исчезли более 78 тысяч гривен.

Также 69-летняя жительница Черновцов стала жертвой мошенничества. Ей позвонил по телефону мужчина и под предлогом защиты от мошеннических действий убедил ее предоставить ему ее банковские данные. Затем с ее счета исчезли более 226 тысяч гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.