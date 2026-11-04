Россияне использовали инцидент в Петропавловской Борщаговке – ISW

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Россияне использовали инцидент в Петропавловской Борщаговке. Их целью было усиление раскола в украинском обществе

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

По словам аналитиков Института изучения веры, российские чиновники распространяли неподтвержденные обвинения о якобы пытках и принудительной мобилизации в здании в Петропавловской Борщаговке.



По мнению аналитиков, россияне воспользовались нехваткой проверенной информации об инциденте, чтобы создать дополнительное напряжение в украинском обществе.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ.