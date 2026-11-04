Поклад заявил о сотрудничестве с НАБУ по делу "Карфаген" и уволил двух должностных лиц СБУ

Фото: Владимир Зеленский / Фейсбук

Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников СБУ, ставших фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро в рамках операции "Карфаген"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

В ведомстве отметили, что СБУ полностью поддерживает расследование и способствует проведению всех необходимых процессуальных действий по уголовным производствам.

Александр Поклад также заявил о конструктивном взаимодействии с руководством НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Служба безопасности рассчитывает на проведение прозрачного, объективного и беспристрастного расследования. Об этом, в частности, я говорил с руководителями НАБУ и САП. Налажено четкое и конструктивное сотрудничество. Кроме того, я нахожусь на связи с нашими коллегами из спецслужб стран-партнеров. Делаем все необходимое, чтобы расследование указанных преступлений проводилось и в других юрисдикциях", — отметил глава СБУ Александр Поклад.

Отдельно он прокомментировал фигурирование по делу человека по прозвищу "Мексиканец" и призвал вернуться в Украину и сдаться правоохранителям.

"Что касается так называемого "Мексиканца", который фигурирует по делу, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину", — заявил Поклад.

"Мексиканцем" является Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин - гражданин России, которого украинские и российские правоохранители считают основателем и главой транснационального наркосиндиката "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию , участники которой, по данным следствия, систематически передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов. За это они получали прикрытие для мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

Среди фигурантов:

организатор по прозвищу "Криминал",

глава наркокартеля "Химпром", известный как "Мексиканец",

двое исполнителей - "Боксер" и "Паша",

двое полицейских с псевдонимами "Прайс" и "Консультант".

Отдельно следствие указывает на генерала-майора СБУ с позывным "Аким", который, по версии правоохранителей, должен обеспечивать защиту группировки от внимания коллег из спецслужбы.

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Обыски НАБУ и САП у руководителей подразделений Службы безопасности могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по кличке "Криминал". Ранее его задержали антикоррупционные органы

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о генерале Сергее Дуке.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников.