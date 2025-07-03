Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится

Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результата

Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результата

иллюстративное фото: из открытых источников

В последнее время в украинском политическом пространстве появились слухи об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и реорганизации Кабмина. В частности, говорят злые языки, будет закрыто министерство с едва ли не самым пафосным названием – национального единства. То же, глава которого Алексей Чернышев вляпался в уголовное дело.

Конечно, министров с подозрениями в обоих правительствах эпохи Зеленского немного, а вот другая сторона вопроса – реорганизация и трансформация Кабинета министров – фактически фирменный признак нынешней власти. Предлагаем напомнить, что происходило за эти почти шесть лет.

Правительство Гончарука. Как и 70 лет назад

Первое правительство Владимира Зеленского (по нашему мнению, правильно говорить именно так, поскольку все указывает на то, что Кабмин фактически руководствуется Банковой, несмотря на конституционную норму о парламентско-президентском характере нашего государства) появилось на свет в конце лета 2019 года. И сразу отличился целым рядом изменений в списке министерств. И только одно было банальным переименованием – Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства стало Министерством развития общин и территорий. Другие изменения были гораздо более интересными.

Министерство экономического развития и торговли объединилось с Министерством аграрной политики и продовольствия – Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Два министерства, занимавшихся недрами – экологии и природных ресурсов с одной стороны, энергетики и угольной промышленности с другой – стали Министерством энергетики и защиты окружающей среды.

Еще одно "цеховое" объединение произошло в области войны. Минветеранов и МинТОТ слились в одну структуру, названную Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц. И – рекорд 2019 года – сразу три разных министерства стали одним. Министерство информационной политики, Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта – с сентября 2019 это все стало Министерством культуры, молодежи и спорта.

На этом фоне реорганизация Государственного агентства по электронному управлению в Министерство цифровой трансформации прошла бы практически незамеченной, если бы не одно "но". Именно это министерство, как показало будущее – стало единственным, кто и сам пережил все (псевдо)реформы, и сохранил своего руководителя образца осени 2019 года, Михаила Федорова. Он до сих пор возглавляет Минцифры, добавил в свою должность вице-премьерство – и время от времени появляется в неофициальных премьерских списках.

Такое активное укрупнение министерств уже имело место в истории страны, частью которой была Украина – Советский Союз. Тогда сразу после смерти Иосифа Сталина новое коллективное руководство тоже занялось сокращением количества кресел в Совете министров путем укрупнения министерских структур. Поэтому те аналитики, которые метко подметили, что Зеленский фактически возродил советский стиль руководства в государстве (когда всем действительно руководит офис на Банковой – где в советские времена был Центральный комитет Компартии Украины, – а премьер-министр это лишь передаточное звено между Офисом президента и министрами), получили дополнительный козик. Более того, невероятно, но факт – дальнейшие события аккуратно уложились в ситуацию постсталинского СССР.

Правительство Шмыгаля. Разъединение

4 марта 2020 г. новым премьер-министром Украины стал Денис Шмигаль. И уже 11 числа были уничтожены два гончаруковских монстра. Министерство по делам ветеранов и Министерство по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам вернулись в состав Кабмина. А Минкультмолодспорт распался на собственное Министерство молодежи и спорта и Министерство культуры и информационной политики. (В сентябре 2024-го название второй структуры подкорректировали – оно стало Министерством культуры и стратегических коммуникаций.)

В мае процесс продолжился – энергетическо-экологическое министерство разделилось на те две структуры, которые функционировали до 2019 года. А в декабре 2020 года в составе Кабинета министров возобновили Министерство аграрной политики и продовольствия.

Так вот – в 1953-1955 годах Совет министров СССР пережил точно такой же процесс. Все или почти все укрупненные министерства в течение короткого срока были расформированы, структура Совмина вернулась к позднесталинскому формату – что фактически было признанием провала поспешного реформирования. Что-то похожее произошло и в Украине на рубеже десятых и двадцатых годов XXI века. Политика уменьшения количества министерств оказалась неэффективной. Так что в дальнейшем в правительстве Шмыгаля начался другой процесс.

Правительство Шмыгаля. Новые вывески

Этот процесс условно можно назвать "политикой новых вывесок". В отличие от правительства Гончарука, к укрупнениям уже не прибегали, зато начали переименовываться и частично трансформироваться существующие министерства, а также создаваться новые.

Частично мы упомянули об этом в предыдущей части статьи – в частности, по переименованию МКИП на МКСК. Но этим Зеленский, Шмигаль и компания не ограничились. название среди всех других министерств – Министерство национального единства.

Впрочем, не обошлось без объединений. Так, Министерство инфраструктуры в декабре 2022 года присоединило к себе Министерство развития общин и территорий и получило новое, комбинированное название – Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. А в сентябре 2024-го "инфраструктура" из названия выпала, так что эта организация, бывшее Мининфраструктуры, стало называться Министерство развития общин и территорий – как то, которое к нему одно время присоединили.

Но здесь важно понимать, что процесс 2020-2024 годов отличается от того, что делал премьер Гончарук в 2019-м. Если тогда были действительно попытки реформировать процесс государственного управления – то при Шмыгале, который, как говорят посвященные, значительно менее субъективным лицом, все эти изменения делались и делаются в основном под конкретных персонажей. Самый яркий пример – Миньед, возглавивший близкий к президентским супругам Алексей Чернышев. Это назначение как раз и совпало с переименованием вполне конкретного МинТОТ в максимально аморфное "Министерство национального единства".

Впрочем, такой нейминг неслучайен – в последние годы, во время полномасштабной войны, Офис президента для поднятия и удержания на соответствующем уровне настроений в обществе часто генерирует подобные красивые, хоть и пустые, вывески. Вспомните хотя бы "Пункты несокрушимости".

Учиться на чужих ошибках

Но главное в этой истории – это то, что все эти изменения, укрупнения и разделения, слияния и переименования не принесло, по большому счету, никакого результата. Хоть информационная политика, хоть стратегические коммуникации – в Украине этот вопрос, говоря афористично, на уровне плинтуса. Развитие общин и территорий оставляет желать гораздо лучшего. С национальным единством после начала в 2024 году тотальной "бусификации" все стало гораздо хуже, чем было – а украинские эмигранты, которых якобы должно возвращать министерство Чернышева, не спешат этого делать.

И здесь снова стоит упомянуть советский опыт. Опыт уже последующей после 1953-55 годов, лет коллективного руководства, – эпохи Никиты Хрущева. Он тогда только изменения не инициировал, вплоть до разделения региональных комитетов КПСС (которые фактически и руководили областями, как сейчас ОГА и облсоветы) на городские и сельские. Все это не завершилось ничем полезным, а краткий всплеск активности, связанный не с реформированием министерств, а с завершением тотальной сталинской диктатуры, довольно быстро, уже через несколько лет после отставки Хрущева осенью 1964 года, трансформировался в застойный период. И вытащить советскую экономику и страну в целом из той грязи удалось только тотальным реформированием всей страны, реформированием, которое завершилось распадом СССР.

Конечно, Украина – не Советский Союз, распадаться здесь нечему. Но из истории 70-летней давности следует сделать соответствующие выводы – и не передвигать кровати, как говорит известный анекдот, а сменить "новые лица", единственной добродетелью которых является приближенность то ли к Зеленскому, то ли к Ермаку, на профессионалов. И еще – вернуться к нормам Конституции, прямо говорящей, что Кабмин является самостоятельным государственным субъектом, а не бесплатным приложением к Офису президента.