Фото: правительственный портал

Глава правительства официально подал заявление об отставке с должности. Он также поблагодарил президента за доверие

Об этом сообщил Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины. Главой правительства он был с марта 2020 года. В своем сообщении он поблагодарил военных, которые держат фронт и берегут Украину.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине", - написал Денис Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль

Напомним, что место Дениса Шмыгаля займет Юлия Свириденко. Ранее она возглавляла министерство экономики. По словам президента Украины Зеленского, он предложил ей должность главы правительства, а также существенно обновить его работу.