Пограничники накрыли огнем БТР россиян

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники показали новые кадры с фронта. Пограничники дронами ударили по технике россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Эти кадры были сделаны в Приднепровском направлении. Там пограничники обнаружили и успешно атаковали фортификации с живой силой. В частности, ночью украинские дроны "прилетели" по оборудованию и технике противника, уничтожив автотранспорт и спрятанный БТР-80.

"Государственная пограничная служба Украины 24/7 защищает украинскую землю от захватчиков и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.