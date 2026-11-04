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04 ноября 2026, 17:15

Пограничники накрыли огнем БТР россиян

04 ноября 2026, 17:15
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские защитники показали новые кадры с фронта. Пограничники дронами ударили по технике россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Эти кадры были сделаны в Приднепровском направлении. Там пограничники обнаружили и успешно атаковали фортификации с живой силой. В частности, ночью украинские дроны "прилетели" по оборудованию и технике противника, уничтожив автотранспорт и спрятанный БТР-80.

"Государственная пограничная служба Украины 24/7 защищает украинскую землю от захватчиков и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.

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