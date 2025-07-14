В Украине будет новый премьер: что о ней известно

фото: Офис Президента Украины

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко . Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках состоявшейся недавно конференции по восстановлению Украины. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - сообщил Зеленский.

Юлия Свириденко – украинский политический деятель и экономистка. Родилась в 1985 году в Чернигове. В 2008 году с отличием окончила Киевский торгово-экономический университет, специальность "менеджмент антимонопольной деятельности", магистр по менеджменту антимонопольной деятельности. Затем поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "экономика и управление национальным хозяйством".

В настоящее время Свириденко возглавляет министерство экономики и занимает должность первого вицепремьера. До этого – с декабря 2020 года – она работала в Офисе президента заместителем его руководителя Андрея Ермака. С 2019 года Свириденко работала в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства: сначала заместительницей, а впоследствии - первой замминистра. С 2015 года работала в Черниговской ОГА, а затем исполняла обязанности главы области.

Замужем за бизнесменом Сергеем Дерлеменко. У супругов есть дочь София.

Как сообщалось, Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство.