Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска 4 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области. Для ударов применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате обстрела повреждено предприятие. В Новоалександровской общине Днепровского района российские войска целили по инфраструктуре.

В Никопольщине под ударами оказались районный центр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены магазин и частный дом.

Также российские войска атаковали Дубовиковскую общину Синельниковского района. В результате обстрелов изуродованы объекты инфраструктуры, частные дома и сельскохозяйственная техника.

Информации о погибших и раненых в сообщении ОВА на 18:30 не было.

Напомним, что российские войска днем 4 ноября атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате обстрела пострадали два человека — 39-летняя женщина и 65-летний мужчина. Обоих госпитализировали.