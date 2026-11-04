Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину
Российские войска 4 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области. Для ударов применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы
Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .
В Днепре в результате обстрела повреждено предприятие. В Новоалександровской общине Днепровского района российские войска целили по инфраструктуре.
В Никопольщине под ударами оказались районный центр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены магазин и частный дом.
Также российские войска атаковали Дубовиковскую общину Синельниковского района. В результате обстрелов изуродованы объекты инфраструктуры, частные дома и сельскохозяйственная техника.
Информации о погибших и раненых в сообщении ОВА на 18:30 не было.
Напомним, что российские войска днем 4 ноября атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате обстрела пострадали два человека — 39-летняя женщина и 65-летний мужчина. Обоих госпитализировали.