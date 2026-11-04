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04 ноября 2026, 21:55

Россияне более 40 раз атаковали Днепропетровщину

04 ноября 2026, 21:55
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска 4 ноября более 40 раз атаковали три района Днепропетровской области. Для ударов применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате обстрела повреждено предприятие. В Новоалександровской общине Днепровского района российские войска целили по инфраструктуре.

В Никопольщине под ударами оказались районный центр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены магазин и частный дом.

Также российские войска атаковали Дубовиковскую общину Синельниковского района. В результате обстрелов изуродованы объекты инфраструктуры, частные дома и сельскохозяйственная техника.

Информации о погибших и раненых в сообщении ОВА на 18:30 не было.

Напомним, что российские войска днем 4 ноября атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате обстрела пострадали два человека — 39-летняя женщина и 65-летний мужчина. Обоих госпитализировали.

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