Бензин по цене "золотая": что происходит с ценниками на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Автогаз и дизтопливо продолжают особенно стремительно расти в цене.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 4 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,88 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 90,07 гривны за литр (+0,01 гривны);
- бензин А-92 – 86,28 гривны за литр (-0,05);
- дизтопливо – 104,60 гривны за литр (+0,02 гривны);
- автогаз – 59,11 гривны за литр (+0,29 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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