Четверо гражданских пострадали из-за российских атак на Херсонщине

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В Херсонской области 4 ноября в результате российских обстрелов и взрыва мины ранения получили четверо гражданских. Российские войска атаковали населенные пункты области артиллерией и беспилотниками разных типов

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, трое мирных жителей пострадали в Херсоне и поселке Камышаны из-за атак российских дронов и артиллерийских обстрелов.

Еще один гражданский получил травмы в областном центре в результате взрыва мины.

Кроме того, из-за российских атак повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что российские войска днем 4 ноября атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате обстрела пострадали два человека — 39-летняя женщина и 65-летний мужчина. Обоих госпитализировали.