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12 июля 2025, 20:15

Зеленский намекнул на назначение Рустема Умерова послом Украины в США

12 июля 2025, 20:15
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Фото: ОП
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Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. При этом президент намекает на изменения в государственных учреждениях

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Владимир Зеленский написал о совещании с министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, обсуждали контрактирование и производство дронов. Президент поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию.

При этом долго ходят слухи, что Рустем Умеров покинет кресло главы Минобороны и станет послом Украины в США. Зеленский намекнул на такие изменения в своем сообщении:

"Второе – изменения в государственных институциях. Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", - пишет президент

Напомним, что также долго обсуждается вероятность того, что Денис Шмыгаль покинет кресло премьер-министра. В политических кругах ходят слухи, что заменить его может министерша экономики Юлия Свириденко.

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