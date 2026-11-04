Почти 1,9 млн грн на школьной технике: глава общины в Хмельницкой области приговорен к 7 годам

Фото: Офис Генерального прокурора

Апелляционный суд оставил без изменений приговор главе одной из сельских общин Хмельнитчины, которого признали виновным в растрате почти 1,9 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В конце 2024 года чиновник растратил бюджетные деньги при закупке комплекта оборудования для лазертага для предмета "Защита Украины" и мультимедийной техники для Новой украинской школы.

С этой целью он оформил заведомо ложные документы о получении оборудования и передаче его на хранение. На самом деле, на момент оплаты технику в учебное заведение еще не доставили.

Оборудование было поставлено только в феврале 2025 года — уже после начала досудебного расследования.

Прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры доказали в апелляционном суде вину должностного лица.

Суд оставил в силе назначенное наказание - 7 лет лишения свободы, запрет занимать соответствующие должности сроком на 3 года и конфискацию имущества, за исключением жилья.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.