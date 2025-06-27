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27 июня 2025, 09:06

НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышева от должности

27 июня 2025, 09:06
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фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство о действующем вице-премьер-министре Алексее Чернышеве. Просят суд избрать для него меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен, а также отстранить его от исполнения служебных обязанностей на время следствия

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Кроме того, прокуроры САП требуют возложить на подозреваемый ряд обязанностей, в частности:

  • являться по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;
  • сообщать об изменении места жительства или работы;
  • не оставлять населенный пункт без разрешения следствия или суда;
  • сдать загранпаспорт (паспорта);
  • воздерживаться от контактов с другими фигурантами дела и свидетелями;
  • носить электронный браслет.

В НАБУ отметили, что применение именно такой меры предосторожности является обоснованным с учетом имеющихся рисков и практики ВАКС по подобным делам.

В случае если суд удовлетворит ходатайство, подозреваемый должен внести залог в течение 5 дней. Невыполнение этого обязательства или нарушение условий меры пресечения может стать основанием для обращения в суд относительно его усиления.

Как известно, сегодня, 27 июня, министру будут выбирать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что прокуратура будет просить для вице-премьера Чернышева залог в 120 миллионов гривен.

Напомним, 23 июня Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.

Кроме того, НАБУ и САП также сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

Также известно, что чиновник вернулся в Киев не совсем по собственному желанию. По информации "Украинской правды", "возвращением министра" занимались даже разведчики.

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