НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышева от должности
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство о действующем вице-премьер-министре Алексее Чернышеве. Просят суд избрать для него меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен, а также отстранить его от исполнения служебных обязанностей на время следствия
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
Кроме того, прокуроры САП требуют возложить на подозреваемый ряд обязанностей, в частности:
- являться по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- не оставлять населенный пункт без разрешения следствия или суда;
- сдать загранпаспорт (паспорта);
- воздерживаться от контактов с другими фигурантами дела и свидетелями;
- носить электронный браслет.
В НАБУ отметили, что применение именно такой меры предосторожности является обоснованным с учетом имеющихся рисков и практики ВАКС по подобным делам.
В случае если суд удовлетворит ходатайство, подозреваемый должен внести залог в течение 5 дней. Невыполнение этого обязательства или нарушение условий меры пресечения может стать основанием для обращения в суд относительно его усиления.
Как известно, сегодня, 27 июня, министру будут выбирать меру пресечения.
Ранее сообщалось, что прокуратура будет просить для вице-премьера Чернышева залог в 120 миллионов гривен.
Напомним, 23 июня Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.
Кроме того, НАБУ и САП также сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.
Также известно, что чиновник вернулся в Киев не совсем по собственному желанию. По информации "Украинской правды", "возвращением министра" занимались даже разведчики.
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