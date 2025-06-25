12:47  25 июня
На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
09:05  25 июня
В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка
07:39  25 июня
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей
UA | RU
UA | RU
25 июня 2025, 15:14

Мера пресечения Чернышеву: суд рассмотрит дело 27 июня

25 июня 2025, 15:14
Читайте також українською мовою
фото: Facebook/Алексей Чернышев
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры по мере пресечения для вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева в пятницу, 27 июня

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Отмечается, что заседание начнется в 09.00 в зале судебных заседаний №5.

Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения для министра перенесли из -за его участия в работе правительства.

Ранее сообщалось, что прокуратура будет просить для вице-премьера Чернышева залог в 120 миллионов гривен.

23 июня Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.

Кроме того, НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Алексей Чернышев коррупционная схема скандал прокуратура суд САП МинЕд ВАКС
Вместо ареста – залог: прокуратура просит 120 миллионов для Чернышева
25 июня 2025, 11:48
Вицепремьер Чернышев попросил перенести заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения
25 июня 2025, 10:55
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
"Уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 миллиардов больше": правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год – что предлагается
25 июня 2025, 16:16
Из Германии в Украину экстрадированы двое иностранцев, подозреваемых в сбыте фальшивых долларов США
25 июня 2025, 15:55
На Киевщине эксчиновник позволила приватизировать здания Госпродпотребслужбы
25 июня 2025, 15:45
Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство оружия, - Зеленский
25 июня 2025, 15:38
5100 грн: в Украине повысили штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью
25 июня 2025, 15:20
На Буковине задержали 9 человек, которые должны были заплатить за поход в Румынию 84 000 евро
25 июня 2025, 15:09
Жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня
25 июня 2025, 14:59
Из России в Украину: 17-летнего мальчика вернули домой после трех лет разлуки
25 июня 2025, 14:30
В Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП
25 июня 2025, 14:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »