Мера пресечения Чернышеву: суд рассмотрит дело 27 июня
Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры по мере пресечения для вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева в пятницу, 27 июня
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.
Отмечается, что заседание начнется в 09.00 в зале судебных заседаний №5.
Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения для министра перенесли из -за его участия в работе правительства.
Ранее сообщалось, что прокуратура будет просить для вице-премьера Чернышева залог в 120 миллионов гривен.
23 июня Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.
Кроме того, НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.
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