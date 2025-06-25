Мера пресечения Чернышеву: суд рассмотрит дело 27 июня

фото: Facebook/Алексей Чернышев

Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры по мере пресечения для вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева в пятницу, 27 июня

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Отмечается, что заседание начнется в 09.00 в зале судебных заседаний №5.

Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения для министра перенесли из -за его участия в работе правительства.

Ранее сообщалось, что прокуратура будет просить для вице-премьера Чернышева залог в 120 миллионов гривен.

23 июня Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.

Кроме того, НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

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