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26 июня 2025, 20:30

В Киеве разоблачена коррупционная схема на 25 млн. грн. среди руководителей "Киевзеленстроя"

26 июня 2025, 20:30
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фото: Офис Генерального прокурора
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В столице завершили расследование масштабного коррупционного дела по руководству "Киевзеленстроя"

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве завершено расследование масштабного коррупционного дела относительно руководства коммунального объединения "Киевзеленстрой". Как сообщила Киевская городская прокуратура, в суд направлен обвинительный акт в отношении генерального директора предприятия, его первого заместителя и еще одного высокопоставленного чиновника - заместителя начальника управления капитальных вложений. Их подозревают в создании преступной организации и систематическом вымогательстве взяток от подрядчиков.

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По материалам следствия, чиновники разработали схему, согласно которой предприниматели, сотрудничавшие с "Киевзеленстроем", должны были платить "откаты" в размере 15% от суммы выполненных работ. В обмен на это им обещали беспрепятственное подписание актов приема работ и дальнейшее участие в тендерах. Работы при этом часто не проверялись должным образом, а те, кто отказывался платить, исключались из процесса заключения договоров.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере 10 случаев, когда участники схемы требовали деньги, и 5 случаев фактического получения взяток. Общая сумма незаконной выгоды, которая уже доказана, превышает 3 миллиона гривен.

Фигурантам инкриминируется участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело будет рассматривать Шевченковский райсуд Киева. Расследование провели следователи ДБР в Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции.

Напомним, в Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн. грн налогов.

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