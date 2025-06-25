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25 июня 2025, 17:27

До Чернышева не было никаких вопросов: журналисты рассказали, как министр, получивший подозрение от НАБУ, посидел на заседании правительства

25 июня 2025, 17:27
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Фото из открытых источников
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Журналист УП рассказал, что на заседании Кабинета Министров министр единства не был докладчиком ни по какому вопросу. Хотя раньше из-за его участия в заседании даже переносили суд

Об этом написал журналист Украинской правды Михаил Ткач, передает RegioNews.

В материале журналист отметил, что на заседании Кабинета Министров не было ни одного вопроса относительно недавно получившего подозрение Алексея Чернышева. Отмечается, что министр единства не был докладчиком ни по какому вопросу.

"То есть Чернышев сначала подставил президента тем, что начал придумывать встречи, чтобы не возвращаться в Украину. И президент был вынужден комментировать лично возвращение вице-премьера. Сейчас подставляет и правительство, и президента тем, что не уходит в отставку добровольно", - считает журналист.

Михаил Ткач также обратил внимание, что на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины Алексея Чернышева назначили 3 декабря. Это день рождения его супруги. Это может быть совпадением, но журналист упоминает о связях Чернышева. Как писали ранее в СМИ со ссылкой на источники в президентской команде, первая леди Елена Зеленская и жена Чернышева дружили еще до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, уже 27 июля Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры по мере пресечения для вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева. Это должно было произойти раньше, но заседание перенесли из-за его участия в работе правительства.

Ранее правоохранители сообщали, что прокуратура будет просить для Алексея Чернышева залог в 120 миллионов гривен. То есть, чтобы он мог не находиться под стражей.

Подозрение от НАБУ по делу о коррупции в Минрегионе Чернышев получил 23 июня. Ранее правоохранители сообщали о подозрениях его окружению. Речь идет о разоблаченной коррупционной схеме с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

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