Вместо ареста – залог: прокуратура просит 120 миллионов для Чернышева

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Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Высший антикоррупционный суд назначить меру пресечения для вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева в виде залога

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил прокурор САП, передает RegioNews.

Размер залога, предлагаемого прокурорами, — 120 миллионов гривен.

Как пояснил представитель обвинения, решение обусловлено тем, что Чернышев вернулся в Украину, добровольно явился по вызову детектива и продолжает выполнять свои обязанности как член правительства.

Также прокурор отметил, что даже в случае ходатайства о содержании под стражей суд имел право определить альтернативу в виде залога и установить его размер.

"Мы исходили из того, что он (министр Чернышев — ред.), скорее всего, ее внес бы", — сказал прокурор.

Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения для министра перенесли на 26 июня из-за его участия в работе правительства.

Накануне министр национального единства Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.

Ранее НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышова. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

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