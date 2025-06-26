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Нардепу Николаю Тищенко продлили ночной домашний арест
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26 июня 2025, 16:20

Нардепу Николаю Тищенко продлили ночной домашний арест

26 июня 2025, 16:20
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фото: Суспільне
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Сегодня, 26 июня, Шевченковский районный суд Днепра продолжил рассматривать дело нардепа Николая Тищенко и эксполицейского Богдана Писаренко, обвиняемых в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Дмитрия Мазохи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Адвокаты Тищенко и Писаренко просили об изменении мер для своих подзащитных на личные обязательства. Однако суд продлил ночной домашний арест с 21:00 до 06:00 для обоих обвиняемых до 26 августа 2025 года.

Отмечается, что следующее слушание по делу пройдет 30 июля.

Напомним, ранее, за несколько дней до суда в Днепре, народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы по болезни сердца. Уже 8 января он "исцелился" и пришел в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

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