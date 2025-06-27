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27 червня 2025, 09:06

НАБУ і САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади

27 червня 2025, 09:06
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фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання щодо чинного віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Просять суд обрати для нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 мільйонів гривень, а також відсторонити його від виконання службових обов’язків на час слідства

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Окрім того, прокурори САП вимагають покласти на підозрюваного низку обов'язків, зокрема:

  • з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;
  • не залишати населений пункт без дозволу слідства або суду;
  • здати закордонний паспорт (паспорти);
  • утримуватись від контактів з іншими фігурантами справи та свідками;
  • носити електронний браслет.

У НАБУ зазначили, що застосування саме такого запобіжного заходу є обґрунтованим з огляду на наявні ризики та практику ВАКС у подібних справах.

У разі, якщо суд задовольнить клопотання, підозрюваний має внести заставу протягом 5 днів. Невиконання цього зобов'язання або порушення умов запобіжного заходу може стати підставою для звернення до суду щодо його посилення.

Як відомо, сьогодні, 27 червня, міністру обиратимуть запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що прокуратура проситиме для віцепрем'єра Чернишова заставу в 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 23 червня Олексій Чернишов прийшов до НАБУ. Там він отримав підозру по справі про масштабну корупційну схему.

Окрім того, НАБУ та САП також повідомляли про підозри оточенню колишнього очільника Нафтогазу Олексія Чернишова. Правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярда збитків.

Також відомо, що чиновник повернувся в Київ не зовсім за власним бажанням. За інформацією "Української правди", "поверненням міністра" займались навіть розвідники.

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