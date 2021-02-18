Заместитель Ермака Татаров во время Майдана получил от Януковича награду - Схемы
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров во время событий Революции Достоинства получил от президента-беглеца Виктора Януковича звание "Заслуженный юрист Украины".
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает RegioNews.
Известно, что представление на присвоение звания Татарову направил на то время министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Олег Татаров тогда работал заместителем руководителя Главного следственного управления МВД.
Захарченко в своем представлении указывал, что Татаров заслуживает такого звания за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка".
Звание "заслуженного юриста" Олег Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года. Тогда он на брифингах сообщал о задержании участников протеста, выдвигал им ультиматумы и обвинения.
В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем председателя Офиса президента, ответственным за правоохранительное направление.
Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.
Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.
30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.
8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.