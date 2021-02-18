Заместитель Ермака Татаров во время Майдана получил от Януковича награду - Схемы

До 2014 года он работал начальником Главного следственного управления МВД Украины и позже попал под люстрацию

До 2014 года он работал начальником Главного следственного управления МВД Украины и позже попал под люстрацию

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Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров во время событий Революции Достоинства получил от президента-беглеца Виктора Януковича звание "Заслуженный юрист Украины".

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