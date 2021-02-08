НАБУ в третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова

В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность

В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже в третий раз требует от Генерального прокурора Ирины Венедиктовой передать материалы дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ рассказали, что совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой уже в третий раз официально уведомили Офис генпрокурора, что уголовное дело против нардепа 8 созыва Максима Микитася и заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова должны расследовать детективы НАБУ.

Поэтому, Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление Директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис Генерального прокурора 8 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, изменение статьи, которую инкриминируют подозреваемым, не может быть надлежащим основанием для передачи расследования другому органу кроме НАБУ.

Указанное уголовное производство Национальное бюро законно истребует в ОГП уже в третий раз. Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) ОГП проигнорировал, каждый раз с якобы новых оснований и с применением различного рода манипуляций. Все они направлены на вмешательство в деятельность НАБУ как надлежащего органа досудебного расследования в этом уголовном производстве и препятствование осуществления досудебного расследования с соблюдением правил подследственности", - рассказали в НАБУ.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.