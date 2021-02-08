15:57  08 февраля
Украинцы стали меньше доверять официальной статистике по COVID-19
18:26  08 февраля
Против экс-главы Днепропетровского облсовета открыли дело за незаконное обогащение
17:59  08 февраля
Война на Донбассе: боевики сегодня дважды сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 15:45 17

НАБУ в третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова

08 февраля 2021, 15:45 17
Читайте також українською мовою
В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность
В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже в третий раз требует от Генерального прокурора Ирины Венедиктовой передать материалы дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В НАБУ рассказали, что совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой уже в третий раз официально уведомили Офис генпрокурора, что уголовное дело против нардепа 8 созыва Максима Микитася и заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова должны расследовать детективы НАБУ.

Поэтому, Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление Директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис Генерального прокурора 8 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, изменение статьи, которую инкриминируют подозреваемым, не может быть надлежащим основанием для передачи расследования другому органу кроме НАБУ.

Указанное уголовное производство Национальное бюро законно истребует в ОГП уже в третий раз. Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) ОГП проигнорировал, каждый раз с якобы новых оснований и с применением различного рода манипуляций. Все они направлены на вмешательство в деятельность НАБУ как надлежащего органа досудебного расследования в этом уголовном производстве и препятствование осуществления досудебного расследования с соблюдением правил подследственности", - рассказали в НАБУ.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

Офис генпрокурора НАБУ Офис президента заявление САП уголовное дело Олег Татаров

В Украине нужно вакцинировать от COVID-19 не менее 60% граждан - Степанов
08 февраля 2021, 15:00
Экс-сотруднику СБУ сообщено о подозрении в сотрудничестве с террористами "ДНР"
08 февраля 2021, 13:18
Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине
08 февраля 2021, 12:06
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Сергей Лямец
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua