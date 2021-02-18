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18 февраля 2021, 16:01 109

Дело Майдана: заочно будут судить почти 90 подозреваемых в преступлениях

18 февраля 2021, 16:01 109
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ГБР обозначило круг лиц, которые могут быть причастны к гибели протестующих
Фото: из открытых источников
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Следствие по делу гибели людей во время событий Революции Достоинства 2013-2014 годов планирует в ближайшее время передать в суд дела организаторов и исполнителей злочинив, которые скрываются на территории России.

Как сообщает Укринформ, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель главы управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, передает RegioNews.

По его словам, в суд направляются дела по специальной, заочной процедуре, в этих делах начали активную работу.

У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешение на заочное специальное расследование. Если и дальше работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда и находятся в России", - заявил Яблонский.

Он добавил, что с января 2020 года, когда в ГБР создали подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам и передали в суд 26 обвинительных актов относительно 37 подозреваемых.

Также чиновник отметил, что с начала расследования преступлений во время событий 2013-2014 годов к ответственности привлекли 309 фигурантов.

Напомним, Венедиктова обещает, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года.

суд ГБР подозрение уголовное дело Революция Достоинства

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