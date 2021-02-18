Генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе

По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса

По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня во время отчета в Верховной Раде рассказала о расследовании событий Революции Достоинства, о деле возможного факта неперсонального голосования во время назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также о необходимости переписать Уголовный процессуальный кодекс для ускорения досудебного расследования в Украине.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Так, в своем выступлении Венедиктова пообещала, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года. Она также сообщила, что за прошлый год в три раза выросло количество подозрений по делам Майдана. Среди них - 24 сотрудники органов внутренних дел, трое прокуроров, пять судей, десять гражданских лиц.

Относительно возможного факта неперсонального голосования во время назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки генпрокурор сообщила, что расследование до сих пор продолжается. "Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований", - добавила Венедиктова.

Генеральный прокурор призвала народных депутатов поддержать законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений для ускорения расследования дел.

Напомним, на заседании Рады сегодня заслушают отчет Венедиктовой о работе генпрокуратуры за год.