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18 февраля 2021, 11:20 8

Генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе

18 февраля 2021, 11:20 8
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По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса
По ее словам, быстрому расследованию дел мешают нормы действующего Уголовного процессуального кодекса
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня во время отчета в Верховной Раде рассказала о расследовании событий Революции Достоинства, о деле возможного факта неперсонального голосования во время назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, а также о необходимости переписать Уголовный процессуальный кодекс для ускорения досудебного расследования в Украине.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Так, в своем выступлении Венедиктова пообещала, что приговор относительно расстрелов на Майдане будет до конца года. Она также сообщила, что за прошлый год в три раза выросло количество подозрений по делам Майдана. Среди них - 24 сотрудники органов внутренних дел, трое прокуроров, пять судей, десять гражданских лиц.

Относительно возможного факта неперсонального голосования во время назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки генпрокурор сообщила, что расследование до сих пор продолжается. "Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований", - добавила Венедиктова.

Генеральный прокурор призвала народных депутатов поддержать законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений для ускорения расследования дел.

Напомним, на заседании Рады сегодня заслушают отчет Венедиктовой о работе генпрокуратуры за год.

Офис генпрокурора ВР прокуратура Майдан Ирина Венедиктова Сергей Шкарлет

 
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