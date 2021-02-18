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18 февраля 2021, 11:50 32

У Зеленского рассказали главные задачи относительно Донбасса

18 февраля 2021, 11:50 32
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В Офисе президента отметили, что сейчас необходимо решить две главные задачи
В Офисе президента отметили, что сейчас необходимо решить две главные задачи
Фото: РБК-Украина
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В Офисе президента назвали две главные задачи, которые необходимо решить по Донбассу. Среди них - проведение выборов за закрытыми границами и прекращение вещания пророссийской пропаганды.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет RegioNews.

Он считает, что жители Донбасса понимают, что "русский мир" не приведет к хорошей жизни.

"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - заявил Подоляк.

В Офисе президента отметили, что сейчас необходимо решить две главные задачи.

"Первая - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - сообщил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что сейчас в Украине еще очень существенное "чужое медийное пропагандистское влияние".

Напомним, что в ТГК ожидают обострения на Донбассе ближе к лету.

Донбасс Украина война Офис президента боевики

 
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