Заступник Єрмака Татаров під час Майдану отримав від Януковича нагороду – Схеми

До 2014 року він працював начальником Головного слідчого управління МВС України і згодом потрапив під люстрацію

До 2014 року він працював начальником Головного слідчого управління МВС України і згодом потрапив під люстрацію

Фото: із відкритих джерел

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров під час подій Революції Гідності отримав від президента-втікача Віктора Януковича звання "Заслужений юрист України".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", передає RegioNews.

Відомо, що подання на присвоєння звання Татарову направив на той час міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Олег Татаров тоді працював заступником керівника Головного слідчого управління МВС.

Захарченко у своєму поданні вказував, що Татаров заслуговує на таке звання за "вагомий внесок у справу розбудови правової держави, боротьбу зі злочинністю, умілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ із забезпечення захисту прав і свобод громадян, правопорядку".

Звання "заслуженого юриста" Олег Татаров отримав указом Віктора Януковича від 22 січня 2014 року. Тоді він на брифінгах повідомляв про затримання учасників протесту, висував їм ультиматуми та звинувачення.

У серпні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Татарова заступником голови Офісу президента, відповідальним за правоохоронний напрямок.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

8 лютого повідомлялося, що НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова. В НАБУ заявляють, що Офіс генпрокурора втручається у їхню діяльність.