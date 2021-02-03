Борьба с гибридной войной: глава СБУ о блокировки телеканалов

Рекомендация по введению санкций принадлежит ВР и СБУ

Рекомендация по введению санкций принадлежит ВР и СБУ

Фото: из открытых источников

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Против Украины ведется гибридная война ... Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого... СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение", - отметил Баканов.

Он подчеркнул, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", - подытожил Баканов.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, почему считает уместным блокировки "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Стало известно, что ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента.